Noël : quels sont les jeux de société qui cartonnent ?

Aux nostalgiques du Monopoly, de La Bonne Paye et du Cluedo, réjouissez-vous les jeux de société sont de retour et ils ont le pouvoir de rassembler les générations. Mais, quels sont les jeux les plus en vogue du moment ?

"Aujourd'hui, il y en a un peu pour tous les goûts. Il existe une foultitude de jeux de société. Par exemple, si les parties de trois heures du bon vieux Monopoly vous ennuient, on peut trouver des jeux qui se bouclent en 30 minutes", démarre Adrian de San Isidoro, journaliste à 60 millions de consommateurs.

"Vous trouverez sans difficulté des jeux qui proposent une expérience collaborative. C'est par exemple le cas de Pandemic, un jeu où tous les participants doivent s'allier pour combattre de virulents virus, c'est très d'actualité", ajoute le journaliste.

Il nous révèle aussi son jeu préféré du moment : Tu te mets combien ? "Pour gagner, il faut évaluer ses connaissances de 1 à 10 sur des thèmes tirés au hasard et répondre correctement. Plus le chiffre annoncé est élevé, plus la question est difficile, mais rapporte des points. Donc, attention à la blessure narcissique quand on se plante sur son sujet de prédilection, ça peut faire mal", explique-t-il. Sans oublier le célèbre Loup-Garou, "un jeu de rôle qui se joue plutôt en famille ou en tout cas à 5 ou 6 personnes."

Comment acheter des jeux d'occasion ?

"Le site Okkazeo permet par exemple d'acheter des jeux en général 20 à 30 moins cher qu'en boutique traditionnelle. Ce qui est quand même intéressant sur le site que le comme il est possible contre un abonnement annuel au tarif libre, ce qui est quand même assez généreux d'emprunter l'un des quelque 30.000 jeux proposés par la communauté. Enfin, il y a l'application Grenier ludique, qui loue ces jeux de société à la semaine. Les tarifs oscillent en général entre 4 et 8 euros. C'est pas mal si on n'a pas envie de payer plein pot un jeu de société", conclut le journaliste.



Au sommaire de l'émission

Circuits courts, peut-on manger mieux et moins cher ?

Invitée : Charlotte Formhal, journaliste à Capital.

Les jeux de société

Invité : Adrian de San Isidoro, journaliste à 60 millions de consommateurs.

Cuisiner avec les restes du réveillon

Invitée : Mathilde Bourge, journaliste gastronomique pour FineDiningLovers