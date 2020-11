On est fait pour s'entendre du 05 novembre 2020

publié le 05/11/2020 à 05:55

"Le mauvais orgueil est de croire qu'on ne peut avoir tord, et c'est une faiblesse de n'oser reculer quand on fait fausse route" écrivait Fénelon. Il nous arrive à tous de nous tromper, de ne pas prendre la bonne décision. Mais pourquoi est-ce si difficile d'accepter ses torts ? Qu'a t-on à gagner à faire amende honorable ? "On est fait pour s'entendre" se penche sur le sujet.

Invités

Jean-François Marmion : psychologue, auteur de "La psychologie de la connerie", aux éditions Broché