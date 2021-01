Jeunes parents : l’enfer des conseils de l’entourage

publié le 03/11/2020 à 05:55

Vous aussi, lors de l'arrivée de votre premier enfant, vous avez eu droit aux "vous devriez le laisser pleurer la nuit", "elle ressent votre stress, faut lâcher prise", ou encore "elle n’est pas assez couverte, elle va attraper froid" ? Mais si, vous savez, ces fameux conseils de l'entourage qui partent d'un bon sentiment pour les jeunes parents, mais que l’on n’a pas demandés et qui agacent ou culpabilisent plus qu’autre chose. Comment s’en prémunir et comment mettre des limites quand les autres s’immiscent dans notre vie de jeunes parents ? "On est fait pour s'entendre" s'est penchée sur le sujet.

Devenir parent est un accomplissement merveilleux. Des parents, mais aussi des familles entières qui se réjouissent de l'arrivée d'un nouveau membre. Une fierté parfois trop avenante, débordante, à l'heure des multiples conseils. "Quand on devient parent, la famille proche ne nous a pas encore adoubé en tant qu'adulte, explique Isabelle Pailleau, psychologue. Tout le monde a envie de protéger à sa manière l'enfant". Alors, est ce un moyen inconscient de s'approprier le nouveau-né et de bien se faire voir aux yeux des parents ? "Ils ont face à eux des parents qui débutent, remplis de doutes. Ils pensent avoir cette aura, cette importance", analyse Shiva Shaffii, fondatrice de la start up"Parent épuisé".

Des conseils, usants, fatigants, qui cachent parfois des jugements. Des jugements qui interpellent et culpabilisent la mère sur sa capacité d'être à la hauteur. Mais le père dans tout ça ? "On pense que les mères naissent avec un instinct maternel que les pères n'ont pas. Ils sont exclus et ne savent malheureusement pas vraiment ou se mettre dans la relation" raconte Isabelle Pailleau. Si pourtant l'un et l'autre ont leur importance à jouer dans la façon d'élever leur bébé, comment se débarrasser de tous ces conseils, qui, bons ou mauvais, pèsent énormément sur les jeunes parents ?

"Ils sont les meilleurs experts de leur enfant"

Pour se détacher de ces conseils, rien de mieux évidemment que d'avoir confiance en soi, et en l'autre. "Ce sont eux qui connaissent le mieux leur enfant. Ils vivent avec lui au quotidien, témoigne Isabelle Pailleau. Ils sont les meilleurs experts possibles". Et si certains conseils restent bons à prendre, ils ne doivent pas être abondants et mettre en doute la capacité de réussite.

Pour Shiva Shaffii, "choisir deux personnes très proches du couple et les questionner quand on en ressent la nécessité" paraît être une bonne solution. Etablir un périmètre pour ne pas être noyés sous les conseils des mères, belles mères, ou même amis qui paradoxalement n'ont pas forcément d'enfants.

Ne pas savoir tout faire d'entrée de jeu fait parti de l'apprentissage nécessaire en tant que parents. "Il ne faut pas avoir peur de l'échec, les bons ou mauvais parents n'existent pas explique Isabelle Pailleau. L'apprentissage par procuration n'existe pas, chaque parentalité est différente et il appartient à chacun de la vivre du mieux possible".

