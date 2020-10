publié le 26/10/2020 à 16:16

81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Mais beaucoup d'entres elles ne savent pas comment réagir. On est fait pour s'entendre a recueilli dans l'émission le témoignage de Marie Laguerre, victime d'une agression en pleine rue en 2018. La vidéo, vue plus de 10 millions de fois, avait fait le tour des réseaux sociaux, provoquant de vives réactions.



Une insulte, un regard, ou un geste déplacé… Le harcèlement de rue est malheureusement fréquent pour les femmes se promenant seule, à toute heure du jour et de la nuit. "Je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé, toutes mes amies le vivent ou l'ont déjà vécu", témoigne Marie Laguerre. Des situations choquantes, violentes, où les victimes se retrouvent souvent pétrifiées et dans l'incapacité de réagir. "Cet état de sidération est totalement normal. Ça ne se contrôle pas, le choc est tellement violent et inattendu qu'on ne sait pas comment réagir" continue l'auteur du livre Rebellez-vous.

Si, pour elle, le procès intenté à son agresseur s'est terminé au tribunal par une condamnation de ce dernier, beaucoup de femmes ne portent pas plainte et continuent de vivre quotidiennement la peur au ventre. "On nous a enlevé notre tranquillité dans l'espace public" regrette Marie Laguerre, pour qui "de nombreux hommes n'ont encore pas conscience de ce que les femmes peuvent vivre et subir"... Depuis l'agression de Marie Laguerre, le harcèlement de rue est puni par la loi, d'une amende pouvant aller de 90 euros à 3.000 euros en cas de récidive.