publié le 23/02/2021 à 05:55

On l'appelle l'ultracrepidarianisme. Ce terme un peu barbare et presque imprononçable désigne un comportement de plus en plus rependu, notamment sur les réseaux sociaux : celui de donner son avis, avec assurance, sur des sujets sur lesquels nous n'avons pas de connaissances avérées. Aujourd'hui, la crise du Coronavirus, traversée depuis un an, en est la preuve criante.

Pour Jean-François Marmion psychologue, ces discussions ne datent pas d'hier. "Ça a toujours été d'actualité, et finalement, il n'y a pas de vie sociale si on ne parle que de ce qu'on maîtrise", explique-t-il. Dans une société où tout le monde donne son avis sur tout, discuter de sujets parfois scientifiques et désireux de connaissances certaines devient banale. "On en parle même avec beaucoup de plaisir", insiste le psychologue.

Et rien de mieux que les réseaux sociaux comme nouveau terrain de jeu. Avec une véritable crise de confiance qui s'installe, notamment envers les nombreux spécialistes de la crise sanitaire, ce monde virtuel est devenu un lieu où s'échangent informations pertinentes et avis parfois infondés. "Les doutes sont bons pour la construction de la pensée et les débats au sein de la société, mais il ne faut pas qu'ils se transforment en nouvelles certitudes, au risque d'apporter de la désinformation", constate Etienne Klein.

Un juste milieu difficile à trouver, auquel s'ajoute une simplification de l'information de plus en plus présente. De nombreux arguments qui incitent chacun à formuler, à tort ou à raison, son avis. Et à l'heure ou l'information défile rapidement, et où la période compliquée se poursuit, offrir à l'autre sa façon de pensée et son avis sur des sujets qui nous dépassent parfois, reste également un moyen de rester connecter à ce monde qui file à mille à l'heure.

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Etienne Klein, philosophe des sciences, chercheur au CEA. Auteur de '' Le goût du vrai '' aux Editions Tracts Gallimard.

Le goût du vrai

- Jean-François Marmion, psychologue. Auteur de '' Psychologie de la connerie en politique '' aux Editions Sciences humaines.

Psychologie de la connerie en politique