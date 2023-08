À la grande surprise des Franciliens, des avions de la Patrouille de France ont survolé le ciel parisien ce lundi 28 août. Déjà habitués à les voir se préparer la veille de la Fête nationale, cette fois-ci les pilotes s'échauffaient avant un tout autre évènement.

Dans près d'une semaine, le vendredi 8 septembre, se tiendra la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby en région parisienne. La Patrouille de France, aussi appelée la PAF, participera à l'évènement. C'est pourquoi des avions ont commencé à survoler la capitale ce lundi, a confirmé l'Armée de l'Air et de l'Espace à RTL.

Cette cérémonie d'ouverture se déroulera au Stade de France, à Saint-Denis. Plus de 80.000 fans sont attendus dans l'enceinte pour un show qui "mettra en lumière le savoir-faire et l'art de vivre à la française, en rendant hommage à ses traditions et sa passion pour le sport, tout en commémorant le bicentenaire du rugby", promettent les organisateurs. Suivra ensuite la première rencontre de la compétition, le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande.

