Pour ses 50 ans, le périphérique parisien va-t-il s’offrir une révolution ?

L’autoroute urbaine la plus fréquentée d’Europe célèbre son cinquantième anniversaire. Le périphérique parisien, souvent décrié pour ses bouchons, reste emprunté chaque jour par près d’un million de véhicules. En 50 ans, le "périph" a très peu évolué. Le plus gros changement a été l’abaissement de la vitesse en 2014, de 80 à 70 km/h, une mesure prise par le maire socialiste de l’époque Bertrand Delanoë. Mais le périphérique s’apprête à vivre sa plus grosse évolution depuis son inauguration en 1973.

La voie de gauche, la plus rapide, va être transformée dès l’année prochaine. Lors des JO 2024, elle sera dédiée aux athlètes, aux secours et aux officiels. Anne Hidalgo, en guerre contre les voitures thermiques, veut garder ce système de voie réservée après les JO. La voie de gauche serait alors à destination du covoiturage, des véhicules de secours et des taxis. 80% des voitures circulent sans passager, dit la maire de Paris. Mais cette mesure, qui n’est pas encore actée, risque de provoquer des super-bouchons pour les uns et une circulation plus fluide pour les autres.



Une décision définitive cet été

La vitesse maximale pourrait dans le même temps être abaissée de 70 à 50 km/h. Une consultation a été lancée en ligne le 17 avril, jusqu’au 28 mai, sur ce projet de voie réservée. "L'une des possibilités, c'est qu'à l'activation des voies réservées, on passe l'ensemble du périphérique à 50 km/h", a indiqué François Wouts, le directeur de la voirie de la Ville de Paris, lundi lors du débat de lancement de la consultation. L'autre option envisagée par la mairie est d'abaisser cette vitesse à 50 km/h uniquement "lorsque la voie dédiée est active". La mairie tranchera cet été, après publication du bilan.

Anne Hidalgo a en tout cas l’intention de mener à bien ce projet, alors que 500.000 habitants vivent à proximité du périphérique, ce qui en ferait la cinquième ville de France. La maire de Paris veut lutter contre la pollution, qui sur certains tronçons est six fois supérieure aux préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La pollution sonore, supérieure aux normes de l’Union européenne sur 90% des tronçons, est également ciblée.

