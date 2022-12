C’est une erreur qui aurait pu virer au drame. Ce mercredi, un bus francilien de la ligne 125, a été filmé sur le périphérique. Seul problème, il était à contresens. Sur la vidéo postée par un passager présent dans sa voiture et relayée par nos confrères du Parisien, on voit le bus tenter de manœuvrer pour faire demi-tour au niveau de la porte de Gentilly. L’auteur de la vidéo est abasourdi : "Il a pris le périph en sens inverse ! Avec le monde qu’il y a dedans, ils ont tous failli mourir".

La RATP a annoncé que le conducteur avait été "identifié et mis à pied" et allait être rapidement reçu "dans le cadre d’un entretien disciplinaire". L’entreprise a aussi décrit l’incident comme "une manœuvre totalement prohibée et inexcusable".

Malgré la gravité des faits, qui auraient pu se conclure par un accident très grave, un représentant du personnel de la fédération Sud transport a assuré que ce manquement était dû au "manque de formation qui a été réduite à son strict minimum pour satisfaire les objectifs irréalistes de productivité de l’entreprise".

