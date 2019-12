et AFP

publié le 22/12/2019 à 03:12

Une première en 216 ans : cette année, Notre-Dame de Paris ne connaîtra pas de messe de Noël. Huit mois après l'incendie du 15 avril, une grue géante veille surplombe la cathédrale en attendant de démonter l'échafaudage qui la menace.

Cette grue devra mener l'opération la plus délicate de tout ce chantier herculéen de sécurisation, dès le mois de février 2020. Il s'agira de démonter un à un 10.000 tubes de métal -250 tonnes au total- que l'incendie du 15 avril a soudés.

Un travail de plusieurs mois qui nécessite des préparatifs en raison de sa complexité. L'échafaudage déformé et fragilisé, menace la voûte et l'équilibre de la cathédrale. Le site touristique le plus visité de Paris, reste donc, sept mois après l'incendie, en état d'"urgence absolue".

Cette année, la messe de Noël sera célébrée à minuit par le recteur de la cathédrale, Mgr Patrick Chauvet, en l'église Saint-Germain l'Auxerrois, face au Louvre.