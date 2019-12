Noël : que célèbrent les chrétiens le 24 décembre ?

publié le 24/12/2019 à 06:15

Le 24 décembre, on fête le réveillon de Noël. Tradition moderne, cette date a une véritable signification dans la religion chrétienne. À minuit, une messe spéciale est donnée dans les églises pour célébrer la naissance de Jésus, qui est donc supposé être venu au monde dans la nuit du 24 au 25 décembre.



Noël, c'est donc la fête de la Nativité. Les familles chrétiennes qui respectent la tradition ne mettent le petit santon du Christ dans la crèche qu'à minuit. Et pas avant.



Sauf qu'en réalité, la date a été choisie par convention car personne ne sait réellement quand est né Jésus. Aucun évangile ne situe précisément l'événement. On ne connait ainsi ni l'année, ni le mois, ni le jour de la naissance du "fils de Dieu" de manière exacte.



Les chrétiens estiment que Jésus est né entre l'an 7 et l'an 2 avant notre ère. Puisqu'il est censé être mort à 33 ans autour de l'an 30. Là aussi, si la date précise de son décès n'est pas connue, celle de sa résurrection donne lieu à une nouvelle fête religieuse chère au cœur des chrétiens : Pâques.