Notre-Dame : l'incendie de la cathédrale adapté en mini-série

publié le 16/10/2019 à 14:32

Notre-Dame-de-Paris renaîtra de ses cendres à la télévision. L'incendie surevenu il y a six mois va faire l'objet d'une série TV en anglais, a annoncé, ce lundi 14 octobre, la société de production Vendôme, confirmant des informations du magazine américain Variety.

Cette mini-série adaptée d'une enquête du New York Times sur la catastrophe du 15 avril 2019 est en cours d'écriture, et pourrait être diffusée dès 2021, a expliqué le fondateur de Vendôme, Philippe Rousselet (Les femmes du 6e étage, La famille Bélier), qui coproduit le projet avec Pathé. Le producteur a ainsi racheté les droits d'adaptation de l'article et collabore avec le quotidien américain sur l'écriture de la série, qui devrait comporter quatre à six épisodes. La série sera filmée principalement en anglais, mais présentera des personnages parlant différentes langues.

"On va coller le plus près à la réalité des faits, a déclaré Phillippe Rousselet à l'AFP. On suivra l'actualité pendant le développement de la série vu, notamment, qu'on n'a toujours pas déterminé la cause du feu". Selon Variety, le projet s'inspire également de la récente mini-série phénomène de HBO Chernobyl. "C'est une inspiration dans la manière dont cet événement dramatique a été exploré, avec des points de vue multiples, des angles différents, et mené par des personnages forts qui ont joué un rôle important dans son déroulement", a déclaré Ardavan Safaee, le président de la société de production Pathé.