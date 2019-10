et Paul Turban

publié le 15/10/2019 à 08:11

Les craintes d'une contamination au plomb d'ampleur persistent depuis l'incendie de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril dernier. Selon Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques chargé entre autres de la restauration de la cathédrale depuis 2013, "aucun n'ouvrier n'a été contaminé" jusqu'ici.

Le plomb "ne les empêche pas de travailler, selon Philippe Villeneuve. Les ouvriers sont régulièrement suivis par leur patron et par la santé, puisqu'on leur fait une plombémie, c'est-à-dire une prise de sang, tous les mois pour vérifier s'ils sont contaminés ou non."

Peu de plomb dans l'air selon l'architecte

"Ce ne sont pas 400 tonnes de plomb qui se sont volatilisées dans l'atmosphère parisien. Le plomb a fondu. Il a coulé sur les voûtes, ajoute par ailleurs Philippe Villeneuve, invité de RTL mardi 15 octobre. Une toute partie est partie en particules emportées par le vent et les escarbilles de bois.



"Le plomb se vaporise à une température de 1.700 degrés environ, explique l'architecte. Les températures qui ont été observées sur la cathédrale était de l'ordre de 800, 900, voire 1.000 degrés."