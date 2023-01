Pour 2023, 76% des Français jugent la question du pouvoir d'achat prioritaire

C'est l'enseignement principal de notre enquête Harris Interactive - Toluna pour RTL et M6 : le pouvoir d'achat est considéré comme la priorité n°1 d'une majorité de Français (76%). Déjà identifié comme une problématique majeure pour 2022, le sujet demeure en tête du classement pour l'année qui s'ouvre, en hausse de 12 points. Conséquence directe de l'inflation en hausse et de l'exposition des prix du gaz et de l'électricité provoquée par la guerre en Ukraine. La croissance, elle aussi, est considérée comme prioritaire pour près d'un Français sur deux (49%, en hausse de 5 points).

Des Français également très préoccupés par leur système social et notamment les enjeux liés à la santé, à la sécurité sociale et bien sûr aux retraites (enjeu prioritaire pour 67%, en hausse de 10 points). Une progression qui n'a rien de surprenant à l'aube d'une rentrée marquée par les discussions sur la réforme des retraites.

À peine plus d'un tiers des Français se déclare favorable au report de l'âge de départ à la retraite Jean Daniel Levy, directeur délégué d'Harris Interactive

Sur ce sujet, les Français se montrent peu favorables à la réforme des retraites qui doit être dévoilée le 10 janvier prochain par Elisabeth Borne. A l'approche de l'échéance, ils sont 54% à se dire "défavorable" à cette réforme, en hausse de 13 points par rapport à septembre 2022. Une opposition particulièrement marquée chez les sympathisants de la France insoumise (84%) et du Rassemblement national (66%). En revanche 68% des sympathisants Les Républicains se disent favorable à cette réforme. Concernant l'âge de départ à la retraite, "à peine plus d'un tiers des Français se déclare favorable au report de l'âge", explique Jean Daniel Levy, directeur délégué d'Harris Interactive.

Dans l'ensemble, les Français interrogés par Harris Interactive - Toluna sont plus optimistes pour 2023 qu'ils ne l'étaient pour 2022 (48%, en hausse de 5 points). En cause notamment le recul de l'épidémie de Covid-19 parmi leurs sources d'inquiétudes (57% considèrent que le sujet est moins prioritaire aujourd'hui).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info