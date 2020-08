publié le 20/08/2020 à 19:39

Le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, publie un livre retraçant son combat quotidien face au coronavirus. Nous n'étions pas prêts, aux éditions Jean-Claude Lattès, est un véritable journal de bord, témoin de l’évolution de l'épidémie de coronavirus de fin décembre 2019 à fin mai 2020.

L’ouvrage revient sur la gestion de la crise sanitaire et met en exergue une non-préparation de la médecine publique, des politiques, mais aussi des experts et d’une partie de la société civile. "On a appris en marchant, on a appris en courant", lance le professeur, qui déplore une impréparation générale face à la pandémie de coronavirus.

"Les experts, le terrain, la médecine publique, les politiques et toute une partie de la société civiles”, n’étaient pas prêts. Dans le titre Nous n’étions pas prêts, le Professeur Gilles Pialoux parle d’un "nous collectif", déplorant des erreurs de communications des spécialistes et la tendance anti-masque.

Outre l’impréparation du secteur hospitalier, il évoque l'absence de la culture du masque en France, contrairement aux pays asiatiques: "nous n’avons pas réussi à faire intégrer aux Français la culture du port du masque". Quant à son utilité sanitaire, le Pr Gilles Pialoux estime que "le discours que l’on a entendu pendant la première vague a été très confus". "Il faut des messages simples et adaptés", a-t-il considéré.

Le spécialiste en maladies infectieuses a d’ailleurs souligné l’importance des investigations pour déterminer d’éventuels manquements dans la gestion de la crise sanitaire par les autorités françaises. "C’est le travail des commissions de déterminer ce qui est du domaine de l’impréparation et ce qui est du domaine de l'impréparation coupable”, a-t-il déclaré.

De même pour le débat très controversé autour de l’efficacité thérapeutique de la chloroquine. "Nous avons besoin d’enquêtes : il faut investiguer", a-t-il jugé, rappelant qu’il faut "revenir sur la connaissance scientifique".