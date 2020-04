Port du masque : comment éviter la buée sur les lunettes ?

publié le 27/04/2020 à 06:36

Avec le déconfinement, le port du masque pourrait bien devenir obligatoire, notamment dans les transports en commun ou dans les établissements scolaires. Le Conseil scientifique à d'ores et déjà averti qu'il serait impossible de les imposer aux enfants de maternelle. Mais d'autres catégories de la population risquent d'avoir du mal à le supporter sur de longues périodes, dont ceux qui ont des lunettes, car le masque crée de la buée sur les carreaux.

L'air chaud expiré par le nez ou la bouche remonte et arrive directement sur les lunettes. Avec l'effet de condensation, les carreaux froids sont vite envahis de buée.

Dans un article publié en 2011 dans les Annales du Royal College of Surgeons of England, un ordre professionnel des chirurgiens indépendants, des scientifiques donnaient déjà quelques conseils pour limiter ce phénomène handicapant.

Coincer un mouchoir entre le masque et la peau

Le Royal College of Surgeons of England délivre cette astuce. L'utilisateur doit caler son mouchoir en papier entre son visage et le haut du masque afin d'absorber l'humidité de l'air qui circule.

Acheter un spray anti-buée

Ce type de produits est disponible sur internet. Il suffit de l'appliquer sur les carreaux à l'aide d'un chiffon spécial optique.

Appliquer du savon liquide sur les verres

L’application de savon liquide sur les verres à lunette permettrait de faire partir la buée des carreaux. L'application de mousse à raser, à nettoyer ensuite évidemment, semble produire le même résultat.

