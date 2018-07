publié le 26/04/2016 à 10:57

L'alerte rouge a été lancée dans deux départements d'outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique pour un pic de pollution non négligeable. Mardi 26 avril, en Guadeloupe, l'épisode de pollution se poursuit pour le quatrième jour consécutif, dû à des brumes de poussières désertiques. Elles continuent de dégrader la qualité de l'air sur l'ensemble de l'archipel. La Martinique est aussi concernée par cette alerte. "Cette pollution est principalement liée au passage de brumes de sable (en provenance du Sahara) sur l'archipel guadeloupéen", explique la préfecture de la Guadeloupe. L'activité humaine n'arrange pas les choses entre la combustion d'énergies fossiles, les moyens de transport ou encore les activités industrielles.





Chargé de la surveillance de la qualité de l'air en Guadeloupe, Gwad'Air révèle l'indice atmosphérique qui est de niveau 9 sur une échelle de 1 à 10. Mardi 26 avril, l'indice était "mauvais". Il a même atteint le niveau maximal samedi 23 avril, selon Guadeloupe 1ère. En Martinique, l'indice est de niveau 8. Selon un communiqué de l'Agence régionale de santé et MadininAir, l'ensemble de l'île est concerné.

Alerte rouge qualité de l'air maintenue en #Guadeloupe ce mardi 26 avril. + d'infos et précautions à prendre ici : https://t.co/RWtixpd4IE — Préfet de Guadeloupe (@Prefecture971) 25 avril 2016

Les préfectures des deux départements d'outre-mer recommandent "aux catégories de la population particulièrement vulnérables (femmes enceintes, nourrissons, jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, d'insuffisances cardiaques ou respiratoires, asthmatiques) et sensibles", d'éviter les déplacements "sur les grands axes routiers aux périodes de pointe" et "les activités physiques et sportives intenses". Afin de diminuer le taux de pollution, il est vivement conseillé de réduire la vitesse, privilégier le covoiturage et les transports en commun, arrêter l'utilisation du barbecue et respecter l'interdiction du brûlage des déchets verts à l'air libre.