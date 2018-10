publié le 27/10/2018 à 10:33

Des résidus d'hydrocarbures ont atteint le Parc national des Calanques, a annoncé la Préfecture des Bouches-du-Rhône vendredi 26 octobre. Après avoir pollué 49 plages du Var, c'est la première fois que le département est touché par cette pollution, trois semaines après la collision de deux navires au large de la Corse.



"À ce stade, seuls quelques résidus, en quantité limitée, ont pu être observés au niveau de (la calanque de) Figuerolles, sur la commune de la Ciotat", a précisé la Préfecture des Bouches-du-Rhône, dans un communiqué, en soulignant que ces résidus ont été ramassés.

La calanque de Figuerolles est unique au cœur du Parc national des calanques, qui s'étend de Marseille à La Ciotat. C'est en effet la seule, avec ses deux voisines du Grand et du Petit Mugel, également à la Ciotat, dont les falaises sont constituées de "poudingue", une roche rouge constituée de galets arrondis et agglomérés. Toutes les autres calanques du parc national, à Marseille et Cassis, sont blanches, comme les roches calcaires dans lesquelles elles ont été creusées.

Une topographie qui pourrait rendre les opérations compliquées

"Le dispositif ORSEC maritime se poursuit, sous l'autorité du préfet maritime, (...) et des moyens supplémentaires pourront être mobilisés demain pour participer à cette action", précise le communiqué de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en soulignant que "la protection du patrimoine naturel du Parc des calanques constitue une priorité".



"Si les galettes d'hydrocarbures venaient à toucher les calanques, les opérations de dépollution seraient rendues très difficiles par la topographie du site, caractérisée par un littoral rocheux très découpé et difficile d'accès", avertissait dès jeudi le Parc, sur son site internet.

Des mois pour dépolluer

Jusqu'à vendredi, 49 plages du Var, sur 11 communes, de Sainte-Maxime à Carqueiranne, avaient été touchées par la pollution, sans doute provoquée par la collision entre l'Ulysse, un roulier tunisien, et le Virginia, un porte-conteneurs chypriote, le 7 octobre, au large de la Corse.



En visite dans le Var mardi, le ministre de la Transition écologique François de Rugy a prévenu que des prélèvements d'hydrocarbures allaient être analysés, "de manière à faire payer ensuite les responsables de la pollution".



Depuis l'activation du plan Polmar le 16 octobre, 150 personnes sont mobilisées chaque jour, sous la conduite du préfet du Var et des collectivités, pour la dépollution de surface des plages. Selon la préfecture du Var dimanche, la dépollution des plages souillées pourraient prendre "des mois".