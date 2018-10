Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

"En parallèle, on pourra procéder à la désincarcération du porte-conteneurs", selon la préfecture maritime. Les deux navires devraient ensuite rejoindre un port, en étant soit remorqués, soit escortés. Une enquête judiciaire suivra "pour établir les responsabilités individuelles et collectives", selon une source proche du dossier.

Les moyens de lutte contre la pollution, venus de France et d'Italie, continuent d'être acheminés sur les lieux de l'accident. Lundi 8 octobre, débuteront les opérations de barrage du fuel dans la mer, a-t-il précisé. Dans un premier temps, les secours s'efforceront d'établir un barrage pour limiter l'extension de la traînée et concentrer la pollution . Le barrage se fait grâce à un système de bras articulé qui concentre le fuel puis, avec un écrémeur, récupère le fuel, a précisé la préfecture maritime.

Dimanche 7 octobre, vers 7h30, un navire roulier tunisien, Ulysse, est entré en collision avec le porte-conteneurs chypriote, CLS Virginia, alors au mouillage, à environ 28 km au nord-ouest du cap Corse. " Le ruban de pollution , du fuel de propulsion du navire, de 300 mètres de large sur moins d'un kilomètre de long, est à peu près stable", a indiqué la préfecture maritime de Toulon. Aucun blessé n'est à déplorer. Le navire roulier traçait la route de Gênes, en Italie, à Tunis. " Il allait peut-être trop vite par rapport à sa capacité de réaction", a indiqué une source proche de l'enquête. L'accident s'est produit alors que la météo et les conditions de navigation étaient bonnes , avec peu de mer et un vent de 7 nœuds (10 à 15 km/h). Le choc a provoqué une brèche dans la coque du porte-conteneurs laissant échapper du fuel de propulsion du navire , selon la préfecture maritime.

Corse : pollution au fuel après la collision de deux navires

Deux bateaux, un navire roulier tunisien et un porte-conteneurs chypriote, sont entrés en collision dimanche matin au nord-ouest du cap Corse, provoquant une brèche dans la coque du porte-conteneurs et une pollution au fuel sur 300 mètres de large et moins d'un kilomètres de long.

