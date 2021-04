publié le 16/04/2021 à 21:12

Jeudi 15 avril, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry a accusé la marque Évian d'avoir cédé aux islamo-gauchistes.

Rappel des faits : le compte Twitter de la marque avait publié un message : "Retweetez si vous avez déjà bu un litre d'Evian aujourd'hui". Parler de boire de l'eau lors du premier jour du ramadan, plusieurs internautes se sont insurgés et ont accusé Evian d'islamophobie. Sur le compte Twitter de la marque sont régulièrement publiés des messages publicitaires incitant à s'hydrater, à boire 1 litre d'eau par jour.

Mais face à l'ampleur de la polémique, la marque du groupe Danone a présenté ses excuses. Avec les réseaux sociaux, les marques vivent désormais dans la peur du bad buzz et les directeurs de la communication de toutes les entreprises françaises préfèrent finalement ramper, se perdre en excuses plutôt que d'affronter quelques abrutis sur les réseaux sociaux.

Dans la pub du XXe siècle, les marques ne craignaient pas de transgresser. C'était l'époque des campagnes provocatrices, à mille lieues des clips aseptisés comme ceux de Leclerc, Eram, Benetton. Les pubs étaient également très inventives, avec des musiques incroyables créées pour l'occasion. À cette époque-là, Twitter n'existait pas, on n'avait peur de personne et on était libre.