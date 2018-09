publié le 04/09/2018 à 09:05

Il faut rappeler que la France a, en ce moment, un taux de chômage de 9% environ. Si l'on veut atteindre 7% en 2022, compte tenu de l'évolution de la population active, il faudrait créer au moins un million d'emplois sur le quinquennat dans le pays.



Un chiffre énorme que l'on a déjà atteint. On a même fait beaucoup mieux. Sur la seule année 2000, on a créé presque 600.000 emplois. Et en 1999, on n'était pas très loin de ce chiffre. C'est-à-dire que ce million d'emplois a été créé sur deux ans seulement. Il s'agit des emplois du secteur marchand, c'est-à-dire ceux qui sont créés par les entreprises (c'est le seul indicateur significatif en matière de créations d'emploi).

La grande différence avec les années 1999 et 2000, c'est la croissance. À l'époque, nous avions 4% de croissance. On l'a oublié, mais c'était une reprise mondiale extrêmement puissante. Aujourd'hui, c'est moins de deux fois moins.



Mais la croissance est plus productive en emplois. En 2017, on a tout juste dépassé 2% de croissance et créé plus de 250.000 emplois. C'est exactement le rythme qu'il faut pour arriver à l'objectif de Muriel Pénicaud, qui était d'ailleurs celui du candidat Macron durant la campagne présidentielle.