publié le 17/09/2018 à 13:43

Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. La petite phrase d'Emmanuel Macron lancé à un jeune horticulteur à la recherche d'un emploi continue de faire réagir 48 heures après. Des propos dénoncés par une bonne partie de la classe politique, mais défendus par les proches du chef de l'État. Mais qu'en pense le secteur concerné ?



"En France on compte plusieurs millions de chômeurs et vous avez un certain nombre de secteurs, dont notre secteur des hôtels-cafés-restaurant, qui sont en pénurie d'emplois. Nous recherchons à peu près 125.000 salariés pour assurer nos métiers d'accueil, de service et d'hébergement", explique Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration.

"Les gens qui ne sont pas qualifiés, nous sommes en mesure de leur offrir des postes. Certes, au départ ce sont des postes au premier niveau (...) mais après nous les formons et je rappelle que près de 80% de nos cadres sont issus de ce premier niveau. Nous sommes un des rares métier aujourd'hui à faire fonctionner l'ascenseur social", précise Didier Chenet. Et d'ajouter : "Ce qu'il faut c'est oser, comme l'a dit le Président, et s'il est motivé et prêt, il n"y a pas de raison qu'il ne trouve pas de travail".