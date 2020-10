publié le 24/10/2020 à 10:04

Les températures commencent à chuter sur l'ensemble du pays et de nombreux automobilistes se demandent s'il est temps de chausser les pneus d'hiver. Contrairement à ce que l'on pourrait penser ce week-end du 24-25 octobre, où l'on change d'heure, est LA période idéale pour les mettre.

Contrairement aux idées reçues, les pneus hiver ne sont pas réservés aux conduites sur neige. Il faut savoir que dès que les températures baissent, les pneus été sont beaucoup moins efficaces.

Par exemple, sous 7 degrés le pneu hiver évacue la pluie et évite ainsi un aquaplaning. Et sur la neige, ces pneus sont un plus pour votre sécurité.

Un pneu hiver coûte environ 20 % plus cher qu’un pneu été. Pour réaliser des économies, vous pouvez très bien monter des pneus hiver de dimensions inférieures dès lors que la taille est homologuée par le constructeur. Vous paierez moins chers, mais en plus ils sont plus efficaces sur la neige. Tout simplement parce qu'il y a moins de surface de contact entre le sol glissant et le pneu.

Pas la peine de se ruiner

C'est souvent LE piège. Vous vous dites : "je vais prendre des pneus super-larges et ma voiture va mieux adhérer". Grosse erreur, c'est même l'inverse. Une étude du touring Club Suisse démontre que les pneus étroits sont les meilleurs. Finalement la meilleure voiture pour grimper ce n'est pas un gros 4x4 mais plutôt une 2 CV.

Mais attention, il ne faut surtout pas chausser que deux pneus hiver. Mettre seulement des pneus hiver sur les roues motrices et vous risquez de perdre de l'adhérence et de vous retrouver dans le décor. Si vous changez de pneus c'est par 4 !

Les pneus toutes saisons sont-ils efficaces ?

Oui ! Été comme hiver ils sont efficaces. Avantage : vous n'avez pas à les changer et ils s'adaptent à toutes les situations. Disons que c'est un bon compromis si vous habitez en ville et que vous allez une fois par an à la montagne. Mais attention, ils ont leurs limites. Sur neige, ils seront, moins efficaces qu'un vrai pneu hiver.