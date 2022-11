Philippe Caverivière : l'acharnement thérapeutique revient à "une tournée d'adieux de Michel Sardou"

Invités d'Amandine Bégot à l'occasion de la sortie mercredi 16 novembre du documentaire Premières urgences, Mathias Wargon et Amin Bouheniche sont restés pour la chronique de Philippe Caverivière. "C'est sympa, ils ont abandonné les urgences pour assister à ma chronique", remarque le chroniqueur sur le générique de la série Urgences.

Ce documentaire suit le quotidien du personnel hospitalier. Et Philippe Caverivière imagine d'autres noms, utilisant des films très connus du 7e art. "Ce film aurait pu s'appeler Une journée en enfer, Men in White, le Jour le plus long ou Il était une fois dans l'Est parisien".

Dans le documentaire, de nombreux patients se rendent à l'hôpital en raison d'une consommation excessive d'alcool. Et la communication avec ces personnes n'est pas toujours simple à gérer pour le personnel. "Tu n'as pas toujours Jean Lassalle pour traduire", raille Philippe Caverivière.

Le chroniqueur évoque la question du droit à mourir dignement en France. "Débrancher quelqu'un, on appelle plus ça de l'euthanasie, mais de la sobriété énergétique", pointe l'humoriste. Philippe Caverivière parle aussi de l'acharnement thérapeutique qui, en langage médical, revient à une "tournée d'adieux de Michel Sardou".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info