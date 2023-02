INVITÉ RTL - Philippe Croizon : "Arrêtez d'être une victime, bougez-vous !"

À écouter Philippe Croizon est l'invité d'Amandine Bégot 00:08:54

À regarder Philippe Croizon est l'invité d'Amandine Bégot 00:08:54

Ce mardi 21 février, Amandine Bégot reçoit Philippe Croizon, ancien ouvrier devenu athlète handisport après avoir été touché à 26 ans par une ligne électrique de 20.000 volts. Ce dernier publie Tout est possible, aux éditions Arthaud. Avec ce nouveau livre, Philippe Croizon entend livrer des conseils issus de sa propre expérience de vie. Son mot d'ordre : "Arrêtez d'attendre qu'il se passe des choses pour vous, parce qu'il ne se passera rien".

"C'est à vous de jouer, à vous d'interpeller les gens, de les bousculer et de demander de l'aide", explique l'athlète, amputé des quatre membres à la suite de l'accident qui a changé sa vie. Et de préciser que demander "un coup de main" l'a aidé à relever les défis qu'il s'était lancés, comme sa traversée de la Manche ou sa participation au Rallye Dakar. "Avec les 1% qui restent, on montre aux 99% de pessimistes que tout est possible", ajoute-t-il.

"En France, l'échec est mal vécu", souligne encore Philippe Croizon. Un constat qu'il développe dans son témoignage, invitant chacun à "faire sauter les carcans qu'on nous impose" et repousser ses limites pour réaliser ses rêves. "Arrêtez d'être une victime, parce que je trouve que dans notre société il y a un peu trop de victimes. Bougez-vous !", martèle celui qui est également conférencier et consultant en entreprise.

Le plus dur quand on a un accident comme celui-ci [...] c'est le retour à la maison. Philippe Croizon

Dans son livre, Philippe Croizon évoque aussi son accident, survenu en 1994 alors qu'il tentait de réparer l'antenne de sa télévision sur son toit : "Le plus dur quand on a un accident comme celui-ci [...] c'est le retour à la maison. Ce que les gens ont vécu pendant le confinement, je me suis renfermé sur moi-même", se souvient-il, alors assailli par des pensées suicidaires. Le départ de son ex-femme aura été un déclic. Après avoir retrouvé l'amour avec Suzana, ce nouveau départ lui donnera l'envie de se dépasser.

