Philippe Caverivière : "La Saint-Valentin : c'est la fête des amoureux, donc des gens en couple depuis moins d'un an"

En ce lundi 14 février, on célèbre la traditionnelle fête de la Saint-Valentin qui met à l'honneur l'amour et le couple. Mais pour Philippe Caverivière, cela concerne "les gens amoureux, donc des gens en couple depuis moins d'un an".

Pour l'humoriste, la Saint-Valentin, "c'est le jour où on emmène sa chérie au restaurant, on lui achète des fleurs, on lui dit qu'on l'aime, bref, on fait comme si on n'avait encore jamais couché avec elle", a-t-il déclaré.

Il a aussi voulu attirer l'attention sur Noël Le Graët ainsi que le député Adrien Quatennens pour qui, "il a une pensée émue. Pour eux, cela doit être comme le fête des pères de Xavier Dupont de Ligonnès, cela va être très calme. C'est d'ailleurs dans ces moments-là qu'il doit regretter d'avoir zigouillé tout le monde", a affirmé Philippe Caverivière.

