Saint-Valentin : pourquoi un prêtre est à l'origine de la fête des amoureux ?

Ce qui est assez étonnant puisque la Saint Valentin c’est la fête des amoureux et un prêtre n’est pas censé l’être. Enfin, à part de Dieu, mais c’est un amour spirituel et en rien charnel. Et pourtant, le Valentin qui a donné son nom à la fête était bel et bien dans les ordres !

Il s’appelait Valentin de Terni, il vivait au IIIe siècle et il avait une grosse paire de ce qu’un prêtre n’est pas censé utiliser car il a tenu tête à un empereur romain : Claude II Le Gothique. Ce dernier, qui n’était pas fan du christianisme, avait interdit les mariages chrétiens. Qu’à cela ne tienne, notre bon Valentin continue d’unir les cœurs devant Dieu jusqu’à son arrestation.

En prison, il va faire une rencontre qui bouleverse sa vie. Selon la légende, il tombe amoureux de Julia, la fille du gardien de sa cellule. Julia est aveugle de naissance, Valentin s’occupe d’elle et lui décrit ce monde qu’elle ne voit pas. Et un jour, un miracle se produit : elle retrouve la vue. On rapporte l'événement à l’empereur qui décide de la mise à mort de Valentin. Il est roué de coups et décapité le 14 février 269, jour où sont fêtées les Lupercales, fêtes païennes avec des rites barbares où on sacrifie un bouc. Là cette fois, c’est un prêtre qui est sacrifié.

En sa mémoire, Julia se convertit au christianisme et plante près de la sépulture de Valentin un amandier, le premier arbre fruitier à pousser à la fin de l’hiver. C’est pour ça au passage qu’on retrouve l’amande dans la frangipane des galettes des rois. Depuis, l’amandier est considéré comme l’arbre de l’amour.

Deux siècles plus tard, en 495, les Chrétiens ne sont plus persécutés et le pape Gélase Ier décide de canoniser Valentin, puis de remplacer les Lupercales par une fête qui porte son nom. Au départ, cette fête était pour que les célibataires se rencontrent et forment des couples, une sorte de speed dating organisé par l’Église. Et puis c’est finalement devenu la fête qu’on connaît.

