Peut-on se faire des amis sur le tard ?

S'il est facile de nouer des amitiés dès le plus jeune âge, notamment autour d'une expérience commune comme le parcours scolaire, c'est une autre dynamique qui se joue à l'âge adulte. On est fait pour s'entendre s'est penchée sur ces relations amicales et leurs apparitions. Est-il possible de créer des amitiés sur le tard ?

Il n'y a pas d'âge pour se faire des amis. Si durant la jeunesse, nouer des relations amicales semblent une "obligation" au sein des classes et des groupes qui se constituent, l'âge adulte éclipse ce sentiment et fait finalement place à un choix. "Cela fonctionne toujours sur la sympathie évidemment, mais les amitiés adultes reposent sur la volonté de chacun, car à l'inverse de l'amour, ce n'est pas une passion" estime Michel Erman, philosophe.

Pour autant, s'il nous appartient de choisir ou non de créer cette amitié, cette dernière survient presque systématiquement de manière inattendue. Et là aussi, quel que soit l'âge, il est important de garder en soi toujours un peu d'espace pour la nouveauté. Invité de l'émission, David Von Grafenberg, écrivain, explique "qu'il faut toujours laisser du temps, de la place, de l'espoir, et savoir ouvrir son cœur pour accueillir l'amitié".

Mais si le cercle de véritables amis peut se restreindre au fil des années, comme si le temps était en quelque sorte un filtre ne gardant que les plus importants, c'est notre capacité d'ouverture aux autres qui entraine certaines rencontres. "L'amitié, quel que soit l'âge, peut se créer autour d'une passion, d'une activité commune faisant ressortir nos points communs", témoigne Michel Erman. En finalité, il n'y a pas d'âge ni de temps limité pour construire une amitié. Aussi bénéfique qu'elle soit, elle n'a qu'un seul but : nous faire progresser et nous offrir le bonheur de partager ces moments.

