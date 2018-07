Attention au téléphone au volant

publié le 14/07/2018 à 07:44

Grande prudence sur la route des vacances, notamment avec l'utilisation de téléphone. Téléphoner au volant augmente par trois les risques alors qu’un accident sur dix est imputable au portable. Il faut donc éviter au maximum de passer des appels au volant.



Cela semble de plus en plus compliqué tellement on est accro. Pour preuve, près de 6 français sur 10 sont incapables de passer une heure sans consulter leur téléphone. Or au volant, 2 secondes d'inattention à 130 kilomètres heures et vous parcourez plus de 150 mètres.

N'allez pas croire qu'a faible vitesse, vous êtes a l'abri. Dans ce cas, la tentation est de regarder ou d'envoyer un SMS avec de gros risques, prévient Thomas Thieulin de la Prévention Routière : "La particularité du SMS est qu'on a une main de moins pour tenir le volant et donc moins de capacité pour réagir en cas d'urgence".

Et attention, se ranger sur les bas cotés de la route pour téléphoner ne suffit pas. Il faut stationner sur une place de parking pour échapper à tout PV de 135 euros et à 3 points en moins sur le permis. La Cour de cassation a récemment statué sur le sujet. Toutefois, une exception : en cas de panne, vous pouvez appeler même arrêté sur une voie de circulation.