Peut-on acheter des objets produits sans pétrole, gaz ni charbon ?

publié le 26/02/2020 à 08:15

Comment faire pour produire des objets sans pétrole, ni gaz, ni charbon ? Vattenfall, une entreprise suédoise de production et de distribution d'énergie a testé l'expérience : elle a fabriqué un berceau 100% écolo. Prix final pour le consommateur : 26.700 euros.

D'abord, le bois "propre" représente un coût considérable. Il a fallu un arbre plus mince que les autres car une tronçonneuse électrique est moins performante qu'un outil à essence. Ensuite le bois doit être livré à camionnette électrique dans une scierie elle aussi électrique, relate le site d'informations Slate.

Vient ensuite le tissu. L'équipe de Vattenfall a dû choisir un lin récolté localement et tissé à la main, ainsi que de la laine produite sur une petite île néerlandaise, transportée par bateau jusqu'au continent. Le logo métallique de la marque, fixé sur le berceau, provient d'un laboratoire qui fonctionne à l'hydrogène pour produire le premier acier au monde sans combustible fossile.

Ne plus financer les énergies "sales"

En plus du coup de com pour Vattenfall, l'intérêt de cette expérience est de montrer que sans prise de conscience des multinationales, il risque d'être très difficile de parvenir à réduire nos émissions de CO2. On entend encore trop souvent des entreprises dire qu'elles se soucient de l'environnement alors qu'elles financent en sous-main des projets liés aux énergies fossiles.

La Banque européenne d'investissement a décidé d'arrêter de financer les énergies fossiles en 2021. Récemment la France a décidé de stopper les forages pétroliers dans l'océan indien, après avoir mis un frein à ceux dans l'Atlantique. Mais l'Europe comme la France continuent de fermer les yeux sur les projets gaziers.

Le plus

La fronde contre les épandages de pesticides s'étend. C'est un nouveau maquis en France. Après le collectif des maires contre les pesticides, regroupant 120 élus en janvier, une dizaine d'organisations ont déposé un recours d'annulation des textes qu'ils jugent non protecteurs pour la santé des riverains devant le Conseil d'État. Ils estiment que les distances entre les zones d'épandage et les habitations retenues par le gouvernement (de 3 à 20 mètres) sont trop faibles.

La note

17/20 aux chèques alimentation. Sur le même principe que les chèques énergies, le dispositif a été proposé par l'association interprofessionnelle des métiers des fruits et légumes. Ce chèque serait destiné aux familles en grande difficulté pour leur permettre d'avoir une alimentation plus saine.