publié le 14/10/2018

Il organise ce dimanche 14 octobre une vente aux enchères exceptionnelle destinée à financer les nouveaux projets de son association qui lutte contre le réchauffement climatique, baptisée GoodPlanet.



À 72 ans, Yann Arthus-Bertrand est plus que jamais mobilisé sur la question. "Je ne peux pas regarder le monde se déliter sans m'engager", a-t-il confié sur RTL.

Le photographe, reporter et réalisateur rappelle l'urgence de la situation : "En 40 ans, on a perdu 70% du vivant" sur la planète. Et Yann Arthus-Bertrand s'est montré plutôt fataliste l'action des hommes politiques sur cette question : "Le politique aujourd'hui son Graal ultime c'est le point de croissance, préserver l'emploi. Je le comprends très bien mais malheureusement, le point de croissance ce n'est pas bon pour l'environnement".

On va faire la COP dans un pays où 90% de l'électricité est produite avec du charbon Yann Arthus-Bertrand Partager la citation





Celui qui a sillonné la planète pour la photographier dans tous ses états a également dénoncé une "hypocrisie au plus haut niveau" en évoquant la future organisation de la COP24 en Pologne. "On va faire la COP dans un pays où 90% de l'électricité est produite avec du charbon, où 50.000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution due au charbon", a-t-il regretté.



"On sait aujourd'hui que ce sont les énergies fossiles qui sont responsables du changement climatique, et on est incapables de réduire leur exploitation", a-t-il poursuivi avant de conclure : "Aujourd'hui, c'est open bar sur les énergies fossiles".