publié le 14/05/2019 à 20:38

C'est la mauvaise surprise de l'été : le médiateur de l'énergie tire le signal d'alarme sur la hausse du tarif réglementé de l'électricité, qui devrait grimper de 5,9% au mois de juin. En moyenne, ce seront 85 euros en plus par an et par ménage qui s'ajouteront à la facture. Ce supplément sera en partie compensé par le chèque énergie. Mais ce chèque, qui peut en bénéficier précisément ? Et surtout, comment ça marche ?



C'est une sorte de bon d'achat qui est automatiquement envoyé par le fisc aux ménages modestes, une fois par an au printemps, et par courrier. Ce bon d'échange - un peu comme les chèques-restaurants - peut être utilisé chez les fournisseurs d'énergie qui adhèrent au dispositif (c'est-à-dire la plupart d'entre eux) pour payer des factures d'électricité, de gaz ou de fioul, et pour réaliser des travaux d'isolation thermique ou remplacer une chaudière.

Qui y a droit et pour quel montant ?

Le montant de ce chèque énergie, qui a été revalorisé cette année, varie selon les ressources et la composition du ménage. Il est de 200 euros en moyenne. Mais on peut, selon les cas, descendre sous les 80 euros ou frôler les 300 euros.

Désormais, près de 6 millions de foyers en bénéficient (soit 2 millions de plus que l'an dernier) car, en réponse aux "gilets jaunes", les conditions de ressources ont été assouplies. Aujourd'hui, pour toucher cette aide au chauffage et à l'éclairage, une personne seule doit gagner moins de 10.700 euros par an. Une famille composée de 2 adultes et d'un enfant doit gagner moins de 15.500 euros.