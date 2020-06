Petits meurtres en famille : L'affaire Benbara, la vengeance d'un clan.

publié le 08/06/2020 à 21:01

Les dossiers que nous allons découvrir ensemble cette semaine dans "L’heure du Crime", sont dignes des meilleurs romans d’Agatha Christie ! On pourrait les intituler “Petits meurtres en famille”. En effet, il arrive que les enquêtes policières impliquent, souvent à juste titre, des proches de la victime, compagnes ou compagnons, et même des très proches...par exemple sa propre famille !

C’est le cas de l’affaire Benbara qui nous emmène au mois de janvier de l’année 2003. Le 29 janvier, un cadavre est découvert dans le coffre d’une voiture garée, en plein Paris, avenue Hoche, à deux pas des Champs-Élysées. Le véhicule appartient à un député du FNL algérien, monsieur Abdelkamal Benbara. Cet homme avait subitement disparu depuis le 9 janvier précédent. C’est lui qui a été assassiné et que l’on retrouve dans le coffre, dans un état de décomposition avancé. Le visage est tuméfié. Il a le larynx écrasé. Ses pieds sont liés. Les enquêteurs de la Brigade criminelle envisagent toutes les hypothèses, de la disparition volontaire à l’enlèvement pour des mobiles politiques, comme dans l’affaire Ben Barka…



Mais grâce à plusieurs longs cheveux noir retrouvé dans la main de la victime, les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres vont résoudre le mystère en moins d’un mois. Et ils se trouvent alors plongés dans une tortueuse affaire de famille. La clé du mystère se trouvait dans la vie privée de Mr Benbara : il avait deux femmes, menait deux existences parallèles, possédait deux maisons et avait des enfants dans chaque foyer. Son quotidien était fait de mensonges, permanents et maladifs, qui lui ont sans doute été fatals...



Nos invités

Patricia Tourancheau, journaliste.

Joseph Cohen Sabban, avocat de la partie adverse.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

La rédaction vous recommande