La communauté juive célèbre Pessa'h de ce vendredi 15 avril jusqu'au 23 avril. Commémoration majeure de la religion juive, ce qu'on appelle aussi la Pâque juive fait référence à la libération du peuple Hébreu, esclave des Égyptiens, guidé par Moïse.

Après cette fuite d'Égypte, s'ensuit un exode de 40 ans dans le désert avant de trouver la Terre promise. Après avoir survécu aux dix plaies d'Égypte, Moïse a donné des consignes à son peuple pour survivre : sacrifier un agneau à Dieu, le manger avec du pain azyme, soit du pain qui n'a pas levé, les juifs ayant quitté à la hâte les terres d'Égypte. Ils devaient également manger des herbes amères et enduire les linteaux de chaque maison avec le sang de l'animal sacrifié.

Aujourd'hui, on retrouve un héritage de ce rituel lors de Pessa'h. Les deux premiers soirs, qui sont des soirs de célébration et nommés "Séder", les croyants doivent consommer la "matsa", un pain non levé. Toute forme de pain levé, qu'on appelle "hamets" est interdit toute la durée de Pessah et les familles les plus pratiquantes font le grand ménage dans leur maison pour en effacer toute trace. Le repas est aussi constitué d'herbes amères et d'un agneau.

Enfin, au cours des deux premiers et deux derniers jours, il est interdit de travailler, de conduire et d'utiliser des appareils électriques. Cette dernière "règle" avait été moins stricte ces deux dernières années, les familles ayant été éloignées par les confinements, couvre-feu et différentes restrictions sanitaires.