Un châtaignier planté sous le règne de Louis XIV, désigné plus bel arbre de France

Quel est le plus bel arbre de France ? Chaque année, l'office national des forêts fait voter les internautes pour désigner le plus l'arbre de l'année et le prix 2021 vient d'être décerné cette semaine à... un châtaignier qui a été planté sous le règne de Louis XIV, il y a 330 ans. Il est dans les Yvelines, à La Celle-Saint-Cloud.

Il est majestueux, immense, 12 mètres de haut, il a eu le prix du public et il y avait aussi un prix jury avec des botanistes, des professionnels qui eux ont préféré un autre châtaignier de la commune de Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, magnifique lui aussi. Autrefois, il était tout seul au milieu d'un champ perdu dans la campagne, aujourd'hui il est en pleine ville, avec les klaxons, les bouchons, des immeubles autour. Mais il est toujours là, et il représentera la France au prochain concours de l’arbre européen de l’année, l'Eurovision des forêts.



200 arbres étaient en compétition, c'est un prix important, car il protège les arbres qui sont choisis. Une fois qu'ils sont un peu médiatisés et reconnus, ça dissuade les promoteurs immobiliers d'y toucher et d'envoyer des tronçonneuses. Ce sont des arbres remarquables, labélisés par l'association du même nom et c'est une façon de les protéger, car en France, il n'y a pas vraiment de loi qui empêche de couper des vieux arbres. Les associations de protection des arbres le demandent d'ailleurs.

Les bienfaits d'une promenade en forêt

Une promenade en forêt, ça fait du bien et c'est prouvé par la science. Des chercheurs de l'université de Cornell dans l'état de New York ont testé sur des étudiants une méthode pour gérer le stress : 10 minutes par jour dans la nature. Eh bien leur stress a systématiquement baissé. C'était des étudiants âgés de 15 à 30 ans, une population jugée très anxieuse juste avant les examens. On leur a demandé de se promener 10 minutes en forêt et les résultats ont été comparés à ceux de camarades qui n'ont pas vu de nature.

Les chercheurs ont comparé les marqueurs physiologiques du stress, comme la tension, le rythme cardiaque, la production de l'hormone du stress, le cortisol. Les étudiants qui avaient été au contact de la nature avaient de meilleurs résultats. Donc au moins 10 minutes par jour soit dans une forêt, un parc, même en regardant des arbres en ville, ça diminue le stress n’hésitez pas, ce week-end... allez voir des arbres !