Pénurie de carburants : quand une mairie doit siphonner les cars scolaires pour livrer des repas

La pénurie de carburants, liée à la grève dans de nombreuses raffineries, continue de toucher l'ensemble de la population. Elle a aussi un effet immédiat sur certaines mairies, qui se retrouvent dans l'impossibilité de procéder à certains services comme la livraison de repas pour les écoles et les personnes âgées.

Dans la commune de L'Hay-les-Roses située dans le Val-de-Marne, le maire est ainsi obligé de se servir des réservoirs des cars prévus pour les sorties scolaires afin de continuer ce type de livraison : "On a supprimé toutes les sorties qui n'étaient pas absolument utiles et notamment nos cars scolaires. On a très concrètement siphonné les réservoirs des cars pour pouvoir remplir à nouveau les véhicules prioritaires", a ainsi expliqué au micro de RTL l'élu LR de la commune, Vincent Jeanbrun.

Ces véhicules qui réalisent des missions primordiales servent surtout "à alimenter les cantines, mais aussi à faire du portage de repas à domicile pour les séniors ou les personnes très dépendantes".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info