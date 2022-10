Alors que les blocages des raffineries persistent sur les sites d'Esso Exxon Mobil et TotalEnergies ce jeudi 13 octobre, un sondage BVA réalisé pour RTL révèle que 66% des Français interrogés seraient favorables à une intervention de l'État. L'enquête réalisée entre le 11 et le 13 octobre sur un échantillon de 840 personnes, âgées de 18 ans et plus, pointe également le fait que 57% des sondés comprennent le mouvement de grève.

Ainsi, les Français comprennent les revendications des grévistes, sans pourtant les soutenir. Si l'on perçoit une sensibilité à l'argument du partage de la valeur, compte-tenu des profits du secteur réalisé durant la crise sanitaire, cela ne se traduit pas par un soutien au mouvement. Un paradoxe, qui s'explique par l'exaspération de l'opinion face à l'obstination de la CGT et à la paralysie des stations services depuis quelques jours.

Parmi les plus compréhensifs, on compte 72% de moins de 35 ans, 74% de sympathisant de gauche, et 65% d'employés et d'ouvriers. En revanche, lorsqu'il s'agit de soutenir le mouvement, les chiffres s'effondrent à 37% d'opinion favorable, contre 63%, - une majorité de retraités, de sympathisants LREM et LR - qui souhaitent que les blocages prennent fin.

"On peut expliquer ce hiatus de deux façons : un impact tellement fort au quotidien, dans les stations services et c'est peut-être aussi lié à la méthode [...] de la grève dure et des blocages des raffineries", explique Christelle Craplet, de BVA Opinions.

Concernant l'intervention de l'État, souhaitée par une majorité de sondés, 33% y sont opposés - à nouveau des sympathisants de gauche, des employés et des ouvriers. Quant aux 66% favorables à une intervention du gouvernement, 68% possèdent une voiture.

