Alors que six des sept raffineries françaises sont encore en grève ce mercredi 12 octobre, Emmanuel Macron durcit le ton. Invité de L'événement, sur France 2 ce mercredi soir, le chef de l'État s'est vu interrogé sur la réquisition des personnels des sites d'Esso Exxon Mobil et TotalEnergies, annoncée par Élisabeth Borne ce lundi. Le retour à la normale se fera "dans le courant de la semaine qui vient", a assuré le Président de la République.

Face aux débats salariaux tardifs, et à la persistance du mouvement de grève, Emmanuel Macron a soutenu avec fermeté la décision de sa Première ministre : "Si le dialogue social n’aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons", a-t-il souligné.

Le Président a appelé dirigeants, salariés et syndicats à "la responsabilité". Et d'évoquer l'accord obtenu par des syndicats d'Esso avec leur direction, qui n'aura pas suffi à débloquer la situation. "On ne peut pas laisser le pays bloqué parce qu'il y en a qui veulent aller encore plus loin, alors qu'un accord a été trouvé et a été signé", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a également rappelé qu'il ne tient pas à être considéré comme la source de tous les maux : "Chacun doit être à sa place et prendre ses responsabilités", face aux "bouleversements du monde", dont la Guerre en Ukraine, a-t-il encore estimé.

