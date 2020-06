Pentecôte : que célèbrent les chrétiens ce dimanche ?

publié le 31/05/2020 à 08:00

Voilà que le temps pascal s'achève pour les chrétiens, 50 jours après la fête de Pâques et 10 après celle de l’Ascension. Ce dimanche 31 mai, catholiques et protestants célèbrent la fête de Pentecôte, un mot qui vient du grec "cinquantième jour", sous-entendu après Pâques. Elle rappelle le don à Marie et aux Apôtres de l'Esprit saint, rapporté par les évangiles.

Pâques célèbre la résurrection de Jésus des morts. Selon la tradition, 40 jours après, il est monté au ciel : c'est l'Ascension. Mais avant cela, il a fait la promesse d'envoyer son Esprit à ses disciples pour les assister. Selon les évangiles, cela arrive 50 jours après Pâques : c'est la Pentecôte.

Selon Luc dans les Actes des Apôtres, les disciples de Jésus étaient rassemblés dans un lieu clos. Un coup de vent entre dans la pièce et des "langues de feu" se placent au-dessus de chacun d'eux. Ils sortirent alors, et chacun parlaient une langue différente, leur permettant d'annoncer le message de Jésus aux Juifs venus de nombreuses parties du monde à Jérusalem pour la fête de Chavouot.



Une fête très liée au judaïsme

La Pâques chrétienne fait écho à la Pâque juive. Alors que la première rappelle symboliquement la libération des croyants du péché par la résurrection du Christ, la seconde commémore la libération de l'esclavage du peuple Hébreux par la sortie d’Égypte.

On retrouve la même chose 50 jours après : la fête juive de Chavouot rappelle le don de la Loi à Moïse sur le Sinaï, alors que la Pentecôte fête le don de l'Esprit saint, signe de l’avènement de la Loi nouvelle selon les chrétiens, celle de Jésus.