Dépassement de soi : pourquoi sortir de sa zone de confort ?

publié le 23/12/2020 à 05:55

"Rien n'est plus stimulant que de se surprendre soi-même" a déclaré l’acteur Steve Martin.

Se mettre des limites, douter de ses capacités, avoir peur de l’inconnu, rien de plus humain. Mais malheureusement, c'est notre champ des possibles qui s'en retrouve restreint… Alors comment sortir de notre zone de confort ? Qu’a-t-on à y gagner ? Quels sont les bienfaits du dépassement de soi ? On est fait pour s'entendre vous répond.

En cette année 2020 si compliquée, le dépassement de soi intervient pour certains comme un salut dans un quotidien morose. Voyager, découvrir de nouveaux endroits, d'autres modes de fonctionnements, et sortir d'une habitude dans laquelle chacun est paisiblement installé. Sortir de sa zone de confort, c'est s'autoriser à rêver, découvrir en nous des ressources intérieures encore inexplorées, et redéfinir enfin ses propres valeurs. Puiser ce feu intérieur pour s'autoriser des défis qu'on pensait jusque-là inatteignables.

Pour Marie Robert, professeur, le plus bel reste indéniablement le voyage, afin de s'obliger à sortir de cette zone de confort. "On redessine les contours de soi-même. On est confronté à d'autres odeurs, d'autres modes de vie, et on a besoin d'une réadaptation constante. Elle nous permet d'aller puiser en nous des ressources qu'on ne mobilise pas d'habitude. Voilà pourquoi le voyage est si précieux".

Accepter humilité et incertitude

Si sortir de sa zone de confort peut sembler dangereux, malgré les opportunités présentes, c'est avant tout car l'incertitude règne en ces lieux. "Il faut cheminer à travers l'incertitude. On ne sait pas ce qu'on va découvrir et il faut l'accepter" estime l'enseignante en philosophie. Et d'ajouter, "la seule chose dont nous devons nous souvenir, c'est que nous avons en nous ces ressources pour ne pas être débordé par cette incertitude".

Une incertitude et une adaptation permanente, qui obligent par-dessus tout à l'humilité. En dehors de cette zone de confort, difficile d'imposer ses propres certitudes, ses propres volontés et sa façon de faire. "C'est une base importante. On doit avancer avec ce qu'il y a autour de nous et avec les autres. Ça fait partie de cet apprentissage", témoigne Mélusine Mallender, aventurière et exploratrice.

Se dépasser et sortir de son propre confort ne sont, certes, pas une mince à faire, mais ils permettent de casser les barrières psychologiques que l'on s'est soi-même imposé. Ils permettent d'en apprendre plus sur sa propre personne, qui nous sommes réellement, et ce dont nous sommes capables ; car pour Marie Robert, "nous avons tous en nous, quelque part, quelque chose de super-héros".

Invités

- Mélusine Mallender, aventurière-exploratrice, et réalisatrice de documentaires. Auteur de Les voies de la liberté chez Robert Laffont.

Les voies de la liberté

- Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie. Auteur de Le voyage de Pénélope chez Flammarion/Versilio.



- Nans Thomassey, présent dans la série documentaire Nus et culottés sur France 5

Le voyage de Penelope