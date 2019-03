publié le 01/03/2019 à 16:50

Après l'alerte donnée par un blogueur à la fin du mois de février 2019, YouTube avait supprimé des millions de commentaires sous les vidéos qu'il hébergeait. Mais le site possédé par Google a décidé, jeudi 28 février, d'aller encore plus loin ! Il sera désormais impossible de commenter la majorité des vidéos montrant des mineurs. Objectif : éloigner les pédophiles de la plateforme.



Les utilisateurs de YouTube se serviraient des commentaires sous les vidéos de mineurs pour se transmettre des contenus, parfois explicitement pédophiles. Ainsi, ils parviendraient à contourner les interdictions de YouTube. Le site est déterminé à les écarter au maximum, voire les éradiquer : "Dans les mois qui viennent, nous allons étendre notre action en suspendant les commentaires de vidéos qui montrent des mineurs plus âgés, susceptibles d’attirer les comportements de type prédateur", a expliqué la plateforme.

Toutefois, un petit nombre de chaînes appartenant à des youtubeurs mineurs resteront ouvertes aux commentaires mais devront impérativement surveiller leur contenu et utiliser les outils technologiques fournis par YouTube. Parmi ces outils, un logiciel permettant de repérer et supprimer plus efficacement les messages qui enfreignent les conditions d'utilisation du site.

Le but : éloigner les pédophiles et récupérer ses annonceurs

Fin février 2019, Disney, Epic Games (qui produit notamment Fortnite), AT&T (opérateur télécoms) ou encore Nestlé, avaient décidé de retirer leurs publicités de YouTube. Un gros manque à gagner que la plateforme compte bien combler avec sa nouvelle initiative.



En novembre 2017, le site avait effacé des dizaines de milliers de vidéos qui s'accompagnaient de commentaires au ton très déplacé, voire à caractère pédophile, afin de rassurer les annonceurs inquiets. En effet, certains avaient déjà, à cette époque-là, retiré leurs publicités.