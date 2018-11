Pédophilie : ils lancent un appel pour mieux protéger les enfants

publié le 20/11/2018 à 10:38

C'est un chiffre glaçant et terrifiant. On a tendance à utiliser ces adjectifs à toutes les sauces, mais là, vraiment, c'est le cas. On estime aujourd'hui, que dans chaque classe en France, il y a presque 2 enfants qui sont ou qui seront victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Cela fait presque 2 enfants dans chaque classe de 30 élèves.



Ce chiffre, il est à découvrir ce matin dans Libération. Le journal publie un appel citoyen lancé par une soixantaine de politiques et de personnalités. Un appel au gouvernement pour renforcer la lutte contre la pédophilie. "La vitesse écrivent-ils, a été abaissée à 80 km/h pour prévenir les accidents de la route qui font chaque année 3.500 morts. Des images choquantes ont été imprimées sur les paquets de cigarettes pour sensibiliser aux danger du tabagisme qui tue 66 000 personnes par an. La vente d'alcool est interdite aux mineurs (...) partout, les messages se multiplient pour alerter sur les dangers de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Mais que faisons-nous pour protéger ces enfants ?" Ces deux enfants, qui, dans chaque classe de France, ont déjà été ou seront victimes d'agression sexuelle ?

"Nous vous implorons d'agir, concluent-ils, en réclamant au plus vite une grande campagne nationale de prévention mais aussi plus de moyens pour les associations, mais aussi pour les médecins et les infirmiers scolaires."