Les tarifs des assurances auto risquent d'augmenter à cause des conducteurs non assurés

publié le 15/11/2018 à 10:50

Les tarifs des assurances auto qui risquent bien d'augmenter. Selon le quotidien Les Echos, le gouvernement a déposé cette semaine un amendement un peu passé inapercu, qui prévoit de relever le plafond légal de la contribution des assureurs au fonds de garantie des assurances.



Ce plafond pourrait doubler et passer de 12% aujourd'hui à 25%... La faute aux conducteurs non assurés. Difficile de dire s'ils sont vraiment de plus en plus nombreux, mais ce qui est sûr en revanche, c'est que les accidents qu'ils causent sont eux en constante augmentation.

Résultat : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui a été créé pour indemniser les victimes d'accidents de la route provoqués justement par des conducteurs non assurés, voit ses caisses se vider à grande vitesse.

Passer à 25% la contribution des assureurs représenterait un produit supplémentaire de 33 millions d'euros par an. Une goutte d'eau pour les assureurs certes, comparé aux 7,5 milliards d'euros de cotisations perçues en 2016.



Mais dans le contexte actuel, "alors que les résultats techniques de l'assurance auto sont dans le rouge pour la plupart, les compagnies risquent de répercuter sur leur tarif cette charge supplémentaire", écrit le journal.