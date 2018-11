Jean-Marc Sauvé, président de la commission indépendante et ancien vice-président du Conseil d'État

publié le 13/11/2018 à 18:16

L'ancien vice-président du Conseil d'État Jean-Marc Sauvé a "accepté de prendre la présidence" de la Commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels sur les mineurs dans l'Église depuis 1950, a annoncé l'épiscopat mardi 13 novembre.



"Jean-Marc Sauvé, vice-Président honoraire du Conseil d'État, a accepté de prendre la présidence de cette commission", a affirmé la Conférence des évêques de France (CEF) dans un communiqué.

Le principe de cette commission, qui doit "comprendre les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées ces affaires" depuis 1950, mais aussi "évaluer les mesures prises depuis les années 2000", avait été voté par les 118 évêques réunis à Lourdes la semaine dernière. Le président est chargé de "mettre en place" la commission, "d'en nommer les membres et d'en préciser le périmètre", avait-elle précisé.

Un premier rapport attendu "d'ici 18 mois à 2 ans"

Un rapport devra être rendu "d'ici 18 mois à 2 ans", avait-elle aussi demandé. Ce mardi, la CEF ajoute que "Mgr Georges Pontier, président de la CEF et M. Jean-Marc Sauvé se rencontreront prochainement pour préciser les objectifs de cette commission et étudier les moyens nécessaires pour son bon fonctionnement".



Accusée d'inertie, l'Église française est confrontée à une pression intense depuis les révélations de cas d'abus sexuels en son sein ainsi que de scandales massifs dans d'autres pays comme les États-Unis et l'Allemagne. La CEF avait accueilli pour la première fois à Lourdes le 3 novembre dernier, jour de l'ouverture de son assemblée plénière, sept victimes d'abus sexuels.