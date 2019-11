Meurtre à Saint Petersbourg

et Amandine Lemaire

publié le 19/11/2019 à 21:01

A la Une de l’heure du crime, le combat d’un couple Français, Barbara et Pierre, sœur et beau-frère de Christophe Sion, un homme d’affaire français victime d’un assassinat machiavélique, organisé par sa propre épouse, le 29 août 2013.

Christophe avait rencontré Dina, une jeune femme russe, sur un site internet en 2008. Il avait alors 46 ans et elle 32… Un an plus tard le couple, installé dans un bel immeuble de Saint-Petersbourg donne naissance à une petite fille Christina.



Alors que la famille de Christophe pense qu’il file le parfait amour en Russie, l’entrepreneur français cesse soudain de donner de ses nouvelles à la mi-Août 2013, alors qu’il contactait sa sœur chaque semaine depuis plusieurs années. Le 16 octobre suivant, Dina appelle Barbara et Pierre, pour expliquer que son mari avait dû partir en urgence pour le Luxembourg. Il ne donnera plus jamais signe de vie jusqu’à ce que la police russe finisse par perquisitionner l’appartement du couple. Sous le plancher, les enquêteurs trouveront d’importantes traces de sang appartenant à Christophe. Trois mois plus tard, le corps du français sera découvert, partiellement calciné, dans une forêt à 300 km de l’ancienne capitale des Tsars.



Le père de Dina avouera avoir aidé sa fille à démembrer et à brûler le corps de Christophe. Il sera considéré comme simple témoin, et remis en liberté. Dina a été condamnée à 11 ans de prison en 2016. L’enfant du couple, Christina, qui vient de fêter son 10ème anniversaire est actuellement en Sibérie, à la garde de son grand-père, complice du crime et de sa grand-mère !



Barbara et Pierre la sœur et le beau-frère de Christophe, sont les invités de l’heure du crime. Ils lancent ce soir un double appel au président Macron et à Vladimir Poutine, car Dina, en prison, vient de récupérer ses droits parentaux, et s’oppose à leur demande d’adoption de la petite fille !







Nos invités

Barbara et Pierre Sion-Caggini la sœur et le beau-frère de Christophe Sion.

M° Nicolas Graftieaux du barreau de Paris, avocat spécialisé en droit de la famille et droits des successions.