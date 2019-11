La maison de l'horreur du Pasteur Pandy

et Amandine Lemaire

publié le 28/11/2019 à 21:01

Nous allons nous rendre aux frontières de l'épouvante avec un fait divers qui a secoué la Belgique au milieu des années 90. Juste après le séisme de l'affaire Dutroux. Alors que la police et la justice belges essayaient de se rattraper ou de se racheter en rouvrant des dossiers oubliés de disparitions. Ils vont tomber sur un mystérieux personnage… Un pasteur hongrois : le révérend Andras Pandy.

Andras Pandy n'a jamais fait parler de lui. Sauf que dans son sillage, on retrouve la trace de plusieurs disparitions. Six au total ! Son épouse, son ex-épouse et quatre de ses enfants. Jamais aucune question sur le sujet, ni aucune plainte. Andras Pandy a toujours fait état de disparitions volontaires au sujet des membres de sa famille qui, finalement, auraient choisi de mener leur propre vie...

L'envers du décor va révéler un tout autre scénario...Ni plus ni moins qu'une maison de l'horreur...Une boucherie...Ces disparus ont été tout simplement éliminés, méthodiquement découpés puis plongés dans des cuves d'acide... Le pasteur Pandy, machine à tuer, criminel hors norme, est mort en prison en 2013...Sans la leçon de l'affaire Dutroux, il n'aurait sans doute jamais été rattrapé ...Et aurait, peut-être, continué à tuer...

Nos invités

Marc Met de Penninghen, journaliste pour le quotidien belge "Le Soir" et Bruno Bulthé, le juge d'instruction de Bruxelles en charge de l'affaire Andras Pandy.