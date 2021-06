Patrouilleurs autoroutiers : "On a un gilet jaune, pas un gilet pare-balles"

Ils sont mobilisés pour assurer notre sécurité sur la route, parfois au péril de leur vie. Chaque année, plus d'une centaine de patrouilleurs autoroutiers français sont percutés par des camions ou des voitures, alors qu'ils sont en intervention. Sur les six derniers mois, jusqu'à un "fourgon jaune" a été percuté en intervention chaque semaine.

Fatigue au volant, écrans, non-respect des distances de sécurité ou des limitations de vitesse en zone de travaux... Les femmes et les hommes en jaune fluo sont victimes des comportements à risque des automobilistes.

Ceux que l'on surnomme "les anges gardiens" pour leur assistance aux personnes en détresse, se sentent de plus en plus vulnérables.

"Sur nous, on a un gilet jaune réfléchissant, ce n'est pas un gilet pare-balles, confie Yannick, patrouilleur depuis 25 ans, dans le nouvel épisode d'Immersions. Ça ne nous empêche pas d'être blessé ou de se faire tuer dans notre travail. C'est juste un gilet pour qu'on nous voit bien de loin et justement qu’on apprenne à anticiper. Donc si on voit un point jaune ou un point orange, on lève le pied, on peut perdre quelques secondes, ce n'est pas vital."

Et d'ajouter : "On a l'impression que dès qu'ils sont dans leur véhicule, en fait, c'est un monde fermé. Ils vont d'un point A à un point B et ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a autour".

J'ai été percuté de plein fouet à 110 km/h Cédric, patrouilleur

Cédric, patrouilleur depuis 27 ans, raconte à Sina Mir comment il a échappé à la mort lors d'une intervention : "J'ai détourné le regard une ou deux secondes parce que je venais de discuter avec le chauffeur du poids lourd, en lui disant qu'un dépanneur allait arriver pour intervenir sur les lieux, c'est pour ça que je reste en protection, pour pouvoir changer la roue.



Et du coup le coup de frein, j'ai tourné la tête et puis 'blackout'... J'ai été percuté de plein fouet à 110 km/h par un véhicule qui m'a percuté et qui m'a envoyé à 10 mètres au-devant du poids lourd quoi".

