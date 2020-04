publié le 15/04/2020 à 14:26

"Nos journées, nos pensées, nos vies aujourd’hui, sont accaparées par la crise terrible que nous traversons." Emmanuel Macron, malgré la situation sanitaire, a publié un message à l'occasion de l'anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. "Nous n’oublions rien, déclare le président de la République. Ni l’héroïque élan de courage qui a sauvé la cathédrale des flammes, ni la formidable vague de générosité qui s’est levée dans les heures et les jours qui ont suivi."

"Pour autant, tout juste un an après l’incendie dramatique qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je tenais, à nouveau, à remercier tous ceux qui, hier, l’ont sauvée et tous ceux qui, aujourd’hui, la reconstruisent", explique Emmanuel Macron.



"Nous reconstruirons Notre-Dame en cinq ans, ai-je promis. Nous ferons tout pour tenir ce délai, confirme le chef de l’État. Bien sûr, le chantier est en suspens en ce moment du fait de la crise sanitaire, mais il redémarrera dès que ce sera possible. Se fixer des objectifs volontaristes, se mobiliser pour y parvenir, être à la hauteur des grandes constructions qui ont fait notre histoire. C’est cette force d’âme qu’exigent les temps présents."

Un an après l’incendie de Notre-Dame de Paris, mon message à toutes celles et ceux qui l’ont sauvée et qui aident à la reconstruire : pic.twitter.com/rdt5ENBK4I — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2020

"Si la restauration de Notre-Dame nous importe à tous, c’est sans doute aussi, parce qu’elle est un symbole de la résilience de notre peuple, de sa capacité à surmonter les épreuves, et à se relever, estime Emmanuel Macron. C’est souvent dans l’adversité que nous puisons les forces de fraternité qui nous permettent de nous hisser ensemble au-dessus de nous-mêmes, à la hauteur de l’histoire."

"Sauveteurs, donateurs, bâtisseurs, une nouvelle fois merci, conclut le président de la République. Vous avez pavé le chemin de ces jours meilleurs qui approchent où les Français retrouveront la joie d’être ensemble et où la flèche de Notre-Dame s’élancera de nouveau vers le ciel."