Pourquoi Notre-Dame de Paris fascine le monde entier

Chacun se souvient de ce qu'il faisait ce lundi 15 avril 2019, vers 19 heures, lorsqu’une épaisse fumée noire a envahi Paris. Chaque année, la cathédrale Notre-Dame attire près de 14 millions de visiteurs. C'est le monument le plus visité d'Europe. La grande dame est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 20 ans, mais elle est tellement plus qu’un monument.



Tour à tour dépôt de vin et lieu de réunion des révolutionnaires de 1789, la plus célèbre des cathédrales gothiques est un monument populaire. "C'est un exploit de l'humanité, c'est bien plus qu'un lieu de culte", explique Agnès Poirier, journaliste, dans le nouvel épisode d'Ensuite.

Avec son roman, Victor Hugo a contribué au sauvetage de la cathédrale et même à la faire rentrer dans une autre dimension artistique, presque onirique. Films, comédie musicale, etc... Le roman a été adapté des dizaines de fois et suscite de folles passions à travers le monde entier.

Pourquoi fascine-t-elle autant le monde ? Que raconte-t-elle des tourments des hommes ? Pourquoi a-t-elle inspiré les artistes de Rabelais aux créateurs du jeu vidéo Assassin’s Creed ? "Sa beauté est très particulière. Elle est très élégante, très imposante mais aussi très intime. C'est un drôle de mélange", commente Agnès Poirier.

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à l'incroyable histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec Agnès Poirier, journaliste et autrice de Notre-Dame, l'âme d'une nation, chez Flammarion.

