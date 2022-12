Passeport, carte d'identité : une nouvelle plateforme pour accélérer le renouvellement

Depuis le début de l’année 2022, la démarche pour refaire son passeport ou sa carte d’identité est devenue interminable. Selon certaines villes et administrations, il faut parfois attendre jusqu’à cinq mois pour obtenir un rendez-vous, la faute à des mairies submergées par des demandes qui ne cessent d’arriver sur leurs bureaux. Pour tenter d’endiguer ce ralentissement administratif perçu dès la fin de la pandémie, le gouvernement a récemment annoncé l’embauche de 30% de personnel supplémentaire dans les préfectures.

Mais l’exécutif a aussi lancé une nouvelle plateforme internet censée faciliter et accélérer le processus, l’objectif du gouvernement étant de faire redescendre le délai d’obtention à 30 jours. Mise au point par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), ce nouvel outil est accessible depuis le site rendezvouspasseport.ants.gouv.fr.

Un outil intuitif

Cette plateforme se veut très simple à utiliser. Il vous suffit d’indiquer plusieurs informations : votre localisation et votre rayon de recherche, le motif de votre rendez-vous, les personnes concernées par la démarche et enfin la période (pouvant aller jusque dans les trois mois) où vous souhaitez obtenir ce RDV. Après avoir rentré ces informations, l’outil vous affiche l’ensemble des dates et rendez-vous disponibles selon vos filtres et vous permet de le finaliser directement sur le site d’une mairie. Malheureusement, toutes ne sont pas encore référencées dans le moteur de recherche.

Pour rappel, vous pouvez réaliser votre demande dans n’importe quelle mairie présente sur le territoire français. Afin d’accélérer le processus, il est néanmoins conseillé de réaliser une pré-demande de renouvellement en ligne sur le site passeport.ants.gouv.fr.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, 9 millions de Français ont procédé au renouvellement de leurs papiers d'identité en 2022. En 2023, ils devraient être 14 millions.

