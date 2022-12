ENQUÊTE RTL - Pourquoi les délais d'attente pour obtenir une pièce d'identité sont de plus en plus longs

"C'est complètement fou. On est le pays le plus administré du monde et on n'est pas capable de vous faire un passeport ou une carte d'identité en moins de six mois...". Bertrand a prévu de partir au Mexique l'été prochain, mais son voyage risque de tomber à l'eau.

En effet, il a demandé un rendez-vous en mairie dès le mois de novembre pour renouveler le passeport de ses deux fils, mais il n'y a pas de créneau disponible avant 5 mois minimum, et ce, malgré la sollicitation par cet habitant des Bouches-du-Rhône de plus d'une dizaine de mairies. "J'ai un rendez-vous le 5 avril et un autre le 4 mai et après, je devrais encore huit à dix semaines pour avoir le fameux passeport en mains propres", se désole-t-il au micro de RTL.

Il faut donc attendre cinq mois minimum pour obtenir un titre d'identité. Et l'explication est simple : les mairies sont complètement submergées. À Pélissanne, dans les Bouches-du-Rhône, Patricia et ses deux collègues gèrent à eux seuls 80 demandes de passeports chaque semaine. "C'est une catastrophe", lâche-t-elle. "On n'a pas désempli depuis la fin du Covid. Il faut dès maintenant que les personnes prévoient leur rendez-vous pour l'été prochain parce que sinon, ils ne partiront pas !", avertit Patricia.

30% de personnnel supplémentaire

Depuis la fin de la pandémie, les demandes de passeports ne cessent d'augmenter. Alors pour tenter de les absorber, le gouvernement avait équipées plus de mairies pour prendre en charge les demandes de passeport et 30% de personnel supplémentaire ont été embauchés dans les Préfectures.

Mais cela ne suffit pas, selon Anne-Gaëlle Baudouin, la directrice de l'agence nationale des titres sécurisés. "Il y a bien sûr un effet Covid, mais au-delà, il y a aussi une augmentation structurelle de la demande, car les gens voyagent plus et qu'au quotidien, on vous demande de plus en plus de présenter un titre d'identité valide", décrypte-t-elle.

Au total, près de 14 millions de Français doivent refaire leur pièce d'identité en 2023, c'est cinq millions de plus que cette année. Alors pour tenter de les absorber, l'État a prévu une enveloppe de 21 millions d'euros dès le mois de janvier, pour permettre aux mairies d'embaucher du personnel. En espérant que les délais se rétractent...

